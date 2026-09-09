Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro
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Характеристики
Тип товара
Шторка фото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шторка фото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х6
Вес, г.
500
Описание товара Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro
Комплект Godox BD-08 для вспышки AD400Pro содержит 4-х створчатые шторки, сотовую решётку и цветные фильтры: зеленый, синий, красный и желтый. Створки позволяют освещать области объекта, который вы хотите и ограничивать световой поток. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. Фильтры служат для решения различных творческих задач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Комплект Godox BD-08 для вспышки AD400Pro содержит 4-х створчатые шторки, сотовую решётку и цветные фильтры: зеленый, синий, красный и желтый. Створки позволяют освещать области объекта, который вы хотите и ограничивать световой поток. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. Фильтры служат для решения различных творческих задач.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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