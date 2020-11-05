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Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro

Артикул: 230785
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 1
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 2
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 3
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 4
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 5
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 6
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 7
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 8
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 9
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 1
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 2
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 3
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 4
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 5
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 6
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 7
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 8
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - фото 9
2 330 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 230785
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товарашторки
Состояние товарановый
Комплект Godox BD-08 для вспышки AD400Pro содержит 4-х створчатые шторки, сотовую решётку и цветные фильтры: зеленый, синий, красный и желтый. Створки позволяют освещать области объекта, который вы хотите и ограничивать световой поток. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. Фильтры служат для решения различных творческих задач.


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Самовывоз невозможен
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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