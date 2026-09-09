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Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200

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Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 1
Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 2
Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка фото
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 1
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 2
  • Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230786
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Шторка фото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
100

Описание товара Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200

Шторки с сотами и комплектом из 4 цветных фильтров Godox BD-07 для Godox AD200. В комплект Godox BD-07 входит:. шторки для вспышки Godox AD200. цвета фильтров: жёлтый, красный, синий, зеленый. соты

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Шторка фото
Страна производитель
Китай
Описание
Шторки с сотами и комплектом из 4 цветных фильтров Godox BD-07 для Godox AD200. В комплект Godox BD-07 входит:. шторки для вспышки Godox AD200. цвета фильтров: жёлтый, красный, синий, зеленый. соты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторки с набором фильтров Godox BD-07 для AD200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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