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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21)

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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700695
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
серый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.09х0.09
Вес, кг.
3.1

Описание товара Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21)

Фон Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 – бумажный фон размером 1.35х10 метров, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.

Отзывы о товаре Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
серый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Описание
Фон Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 – бумажный фон размером 1.35х10 метров, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 серый (21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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