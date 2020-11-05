8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клемметр DT 266

Артикул: 230709
  • Клемметр DT 266 - фото 1
  • Клемметр DT 266 - фото 2
  • Клемметр DT 266 - фото 3
  • Клемметр DT 266 - фото 4
Клемметр DT 266 - фото 1
Клемметр DT 266 - фото 2
Клемметр DT 266 - фото 3
Клемметр DT 266 - фото 4
750 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230709
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDT
Тип товараКлемметр
Напр. переменного тока, В750
Напр. постоянного тока, В1000
Вес, кг0.4
Токовые клещи, предназначенные для определения величины изоляции (при наличии 500–вольтового измерителя изоляции), а также для измерения тока, напряжения, сопротивления. Устройство оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки. Габариты данного инструмента - 230x70x37 мм.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Клемметр DT 266 - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...