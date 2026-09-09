Top.Mail.Ru
Мотопомпа Huter MP-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотопомпа Huter MP-100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 1
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 2
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 3
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 4
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 5
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 6
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 7
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 8
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 9
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 10
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 11
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 12
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 13
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 14
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 15
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 16
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 17
Мотопомпа Huter MP-100 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 1
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 2
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 3
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 4
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 5
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 6
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 7
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 8
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 9
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 10
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 11
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 12
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 13
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 14
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 15
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 16
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 17
  • Мотопомпа Huter MP-100 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
48

Описание товара Мотопомпа Huter MP-100

Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большой емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищае



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства

Отзывы о товаре Мотопомпа Huter MP-100




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Описание
Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большой емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищае


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа Huter MP-100 - стоимость товара 38050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...