Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 390 руб. 2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х5
Вес, г.
100
Описание товара Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 имеет черный, обрезиненный, влагозащищенный корпус. Окуляр оснащен диоптрийной подстройкой под разное зрение. Оптика — оптическое стекло с трудноистираемым (синим) просветляющим покрытием. Благодаря конструкции призм оборачивающей системы (Roof), прибор получился максимально компактным. Ему всегда найдется место и в кармане рубашки и в дамской сумочке и в бардачке машины. Мало ли что понадобится быстро рассмотреть издали — номер дома или машины, часы работы магазина, кульминационный момент в спорте или соседнего рыбака (а рыбак рыбака должен видеть издалека!).
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 имеет черный, обрезиненный, влагозащищенный корпус. Окуляр оснащен диоптрийной подстройкой под разное зрение. Оптика — оптическое стекло с трудноистираемым (синим) просветляющим покрытием. Благодаря конструкции призм оборачивающей системы (Roof), прибор получился максимально компактным. Ему всегда найдется место и в кармане рубашки и в дамской сумочке и в бардачке машины. Мало ли что понадобится быстро рассмотреть издали — номер дома или машины, часы работы магазина, кульминационный момент в спорте или соседнего рыбака (а рыбак рыбака должен видеть издалека!).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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