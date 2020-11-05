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Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25

Артикул: 230503
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 1
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 2
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 3
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 4
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 5
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 6
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 1
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 2
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 3
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 4
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 5
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - фото 6
1 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230503
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Вес, гр80
Диаметр объектива25 мм
Увеличение8x
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 имеет черный, обрезиненный, влагозащищенный корпус. Окуляр оснащен диоптрийной подстройкой под разное зрение. Оптика — оптическое стекло с трудноистираемым (синим) просветляющим покрытием. Благодаря конструкции призм оборачивающей системы (Roof), прибор получился максимально компактным. Ему всегда найдется место и в кармане рубашки и в дамской сумочке и в бардачке машины. Мало ли что понадобится быстро рассмотреть издали — номер дома или машины, часы работы магазина, кульминационный момент в спорте или соседнего рыбака (а рыбак рыбака должен видеть издалека!).


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Самовывоз невозможен
Монокуляр Veber Ultra Sport 8x25 - данный товар вы можете купить по цене по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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