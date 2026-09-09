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Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик

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Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик - фото 1
Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
  • Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик - фото 1
  • Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
960 руб.  1 871 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228912
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х6
Вес, кг.
2

Описание товара Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик

Крепление для СВЧ-печи Holder MWS-2002 представляет собой две стальные консоли с изменяемой длиной. Они монтируются настенным способом и могут выдержать вес до 40 кг – это позволит доверить им бытовую технику или посуду. Кронштейн этой модели прослужит Вам долгий срок. Надежность и прочность гарантируется материалом исполнения (сталь), отрицательным углом наклона консолей и крепежами. Последние вместе с инструкцией входят в комплект, так что Вы сможете самостоятельно разместить Holder MWS-2002 в подходящем месте.

Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER MWS-2002 металлик




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление для СВЧ-печи Holder MWS-2002 представляет собой две стальные консоли с изменяемой длиной. Они монтируются настенным способом и могут выдержать вес до 40 кг – это позволит доверить им бытовую технику или посуду. Кронштейн этой модели прослужит Вам долгий срок. Надежность и прочность гарантируется материалом исполнения (сталь), отрицательным углом наклона консолей и крепежами. Последние вместе с инструкцией входят в комплект, так что Вы сможете самостоятельно разместить Holder MWS-2002 в подходящем месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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