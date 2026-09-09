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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228838
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 – это пять увеличений в диапазоне от 1х до 3.5х, встроенная светодиодная подсветка и возможность менять крепление в любой момент. С этой лупой ваши руки всегда будут свободными, а точность выполнения работ – очень высокой. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 комплектуется сменными линзами из полимерного оптического стекла. Уровень прозрачности и плотности этого материала ни в чем не уступает классическому стеклу, при этом прочность и стойкость к повреждениям у него намного выше. Линзы можно устанавливать на оправу попеременно, меняя тем самым кратность. В комплекте идут два крепления: одно – очковая оправа, которое позволяет носить лупу как обычные очки, второе – нейлоновый ремень, с помощью которого лупу можно закрепить на голове. Вы можете менять их в зависимости от ситуации. Лупа снабжена встроенной светодиодной подсветкой. Она работает от батареек (есть в комплекте) и позволяет точно осветить необходимую деталь или область работы
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 – это пять увеличений в диапазоне от 1х до 3.5х, встроенная светодиодная подсветка и возможность менять крепление в любой момент. С этой лупой ваши руки всегда будут свободными, а точность выполнения работ – очень высокой. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 комплектуется сменными линзами из полимерного оптического стекла. Уровень прозрачности и плотности этого материала ни в чем не уступает классическому стеклу, при этом прочность и стойкость к повреждениям у него намного выше. Линзы можно устанавливать на оправу попеременно, меняя тем самым кратность. В комплекте идут два крепления: одно – очковая оправа, которое позволяет носить лупу как обычные очки, второе – нейлоновый ремень, с помощью которого лупу можно закрепить на голове. Вы можете менять их в зависимости от ситуации. Лупа снабжена встроенной светодиодной подсветкой. Она работает от батареек (есть в комплекте) и позволяет точно осветить необходимую деталь или область работы
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