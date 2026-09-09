Усилитель Ural BV 3.500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
3
Мощность на канал (2 Ом), Вт
485
Мощность на канал (4 Ом), Вт
285
Фильтры
инфранизких частот / НЧ / ВЧ
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
3.44
Описание товара Усилитель Ural BV 3.500
Усилитель Ural BV 3.500 - это два мощных фронтальных канала + сабвуферый канал. Стабильная работа при нагрузке на 1 Ом (для всех каналов). Плавная регулировка фазы. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Выпосной регулятор баса с индикацией клипка (в комплекте).
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Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
3
Мощность на канал (2 Ом), Вт
485
Мощность на канал (4 Ом), Вт
285
Фильтры
инфранизких частот / НЧ / ВЧ
Усилитель Ural BV 3.500 - это два мощных фронтальных канала + сабвуферый канал. Стабильная работа при нагрузке на 1 Ом (для всех каналов). Плавная регулировка фазы. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Выпосной регулятор баса с индикацией клипка (в комплекте).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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