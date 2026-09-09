Камера цифровая Levenhuk M300 BASE
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Характеристики
Описание товара Камера цифровая Levenhuk M300 BASE
Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – современная цифровая камера для микроскопов, которая позволяет фотографировать микропрепараты, снимать видео и передавать изображение с объектива на экран компьютера. С помощью камеры и специальной программы (в комплекте) можно детально рассматривать изучаемые образцы, записывать интересные моменты наблюдений, монтировать видео и обрабатывать изображения. Levenhuk M300 BASE можно установить в любой биологический или инструментальный микроскоп с диаметром окулярной трубки 23,2 мм. Если у вас микроскоп другого стандарта, для установки камеры используйте специальный адаптер (приобретается отдельно). Чтобы начать работу с камерой, присоедините ее к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля и установите программное обеспечение с прилагаемого диска. Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – это простой способ сделать из оптического прибора современный цифровой микроскоп. Камера найдет применение в учебе и работе, станет отличным аксессуаром для научного хобби. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
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