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Камера цифровая Levenhuk M500 BASE

Артикул: 221285
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 9
11 436 руб. 
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Артикул: 221285
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Если обычные исследования микропрепаратов вас уже не удивляют, попробуйте превратить свой микроскоп в цифровой оптический прибор. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE позволит вам снимать видеофильмы о жителях микромира, фотографировать образцы наблюдений и делиться яркими моментами исследований с друзьями и единомышленниками. Levenhuk M500 BASE – «старшая» модель серии, которая позволяет в домашних условиях получать высококачественные фотоснимки и видеозаписи. Ее можно использовать для обучения или научного хобби. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE устанавливается на место окуляра и в режиме реального времени передает изображение с объектива микроскопа на любой внешний экран. Для подключения камеры используется стандартный USB-кабель (в комплекте). Программное обеспечение Levenhuk позволяет обрабатывать картинки и монтировать ролики. Вам будут доступны четыре предустановленных режима видеозаписи и один режим фотосъемки. Камера совместима с биологическими и стереоскопическими микроскопами. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.


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Самовывоз невозможен
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - стоимость товара 11436 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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