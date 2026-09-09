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Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221285
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Описание товара Камера цифровая Levenhuk M500 BASE
Если обычные исследования микропрепаратов вас уже не удивляют, попробуйте превратить свой микроскоп в цифровой оптический прибор. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE позволит вам снимать видеофильмы о жителях микромира, фотографировать образцы наблюдений и делиться яркими моментами исследований с друзьями и единомышленниками. Levenhuk M500 BASE – «старшая» модель серии, которая позволяет в домашних условиях получать высококачественные фотоснимки и видеозаписи. Ее можно использовать для обучения или научного хобби. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE устанавливается на место окуляра и в режиме реального времени передает изображение с объектива микроскопа на любой внешний экран. Для подключения камеры используется стандартный USB-кабель (в комплекте). Программное обеспечение Levenhuk позволяет обрабатывать картинки и монтировать ролики. Вам будут доступны четыре предустановленных режима видеозаписи и один режим фотосъемки. Камера совместима с биологическими и стереоскопическими микроскопами. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Если обычные исследования микропрепаратов вас уже не удивляют, попробуйте превратить свой микроскоп в цифровой оптический прибор. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE позволит вам снимать видеофильмы о жителях микромира, фотографировать образцы наблюдений и делиться яркими моментами исследований с друзьями и единомышленниками. Levenhuk M500 BASE – «старшая» модель серии, которая позволяет в домашних условиях получать высококачественные фотоснимки и видеозаписи. Ее можно использовать для обучения или научного хобби. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE устанавливается на место окуляра и в режиме реального времени передает изображение с объектива микроскопа на любой внешний экран. Для подключения камеры используется стандартный USB-кабель (в комплекте). Программное обеспечение Levenhuk позволяет обрабатывать картинки и монтировать ролики. Вам будут доступны четыре предустановленных режима видеозаписи и один режим фотосъемки. Камера совместима с биологическими и стереоскопическими микроскопами. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
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