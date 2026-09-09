Микроскоп Levenhuk LabZZ M2
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
100-900
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
60х65 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, г.
444
Описание товара Микроскоп Levenhuk LabZZ M2
Микроскоп для юного ученого, увлеченного биологией. Микроскоп прост в управлении, позволяет изучать прозрачные объекты и комплектуется интересным набором для опытов. В комплект входят инструменты для приготовления образцов.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
100-900
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
60х65 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Микроскоп для юного ученого, увлеченного биологией. Микроскоп прост в управлении, позволяет изучать прозрачные объекты и комплектуется интересным набором для опытов. В комплект входят инструменты для приготовления образцов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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