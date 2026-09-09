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Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)

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Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото 1
Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото 1
  • Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221220
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)

Портативный микроскоп Kromatech 20–40x предназначен для изучения мелких предметов и микропрепаратов. Он имеет объектив переменной кратности 20–40х с плавной регулировкой увеличения и съемное основание. При изучении микропрепаратов основание играет роль предметного столика с держателями. При других наблюдениях удобнее снять основание и вести исследования без него – микроскоп в любом случае будет сохранять устойчивость.

Отзывы о товаре Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Микроскопы
Описание
Портативный микроскоп Kromatech 20–40x предназначен для изучения мелких предметов и микропрепаратов. Он имеет объектив переменной кратности 20–40х с плавной регулировкой увеличения и съемное основание. При изучении микропрепаратов основание играет роль предметного столика с держателями. При других наблюдениях удобнее снять основание и вести исследования без него – микроскоп в любом случае будет сохранять устойчивость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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