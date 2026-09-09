Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221220
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)
Портативный микроскоп Kromatech 20–40x предназначен для изучения мелких предметов и микропрепаратов. Он имеет объектив переменной кратности 20–40х с плавной регулировкой увеличения и съемное основание. При изучении микропрепаратов основание играет роль предметного столика с держателями. При других наблюдениях удобнее снять основание и вести исследования без него – микроскоп в любом случае будет сохранять устойчивость.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Портативный микроскоп Kromatech 20–40x предназначен для изучения мелких предметов и микропрепаратов. Он имеет объектив переменной кратности 20–40х с плавной регулировкой увеличения и съемное основание. При изучении микропрепаратов основание играет роль предметного столика с держателями. При других наблюдениях удобнее снять основание и вести исследования без него – микроскоп в любом случае будет сохранять устойчивость.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп карманный Kromatech 20-40x, с подсветкой (MG10081-8)