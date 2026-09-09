Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221218
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
160-200
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED
Карманный микроскоп Veber 160x-200х LED – это небольшой трехлинзовый оптический прибор, в который можно изучать микропрепараты, растения, минералы и многое другое. Он пригодится юному натуралисту, ювелиру, любителю живописи, рукодельнице – любому человеку, которому важно изучать структуры материалов и рассматривать мельчайшие детали на поверхностях предметов.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
160-200
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Карманный микроскоп Veber 160x-200х LED – это небольшой трехлинзовый оптический прибор, в который можно изучать микропрепараты, растения, минералы и многое другое. Он пригодится юному натуралисту, ювелиру, любителю живописи, рукодельнице – любому человеку, которому важно изучать структуры материалов и рассматривать мельчайшие детали на поверхностях предметов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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