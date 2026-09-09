Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
6
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный
Цифровой микроскоп Levenhuk D740T позволяет одновременно проводить визуальные наблюдения образцов и передавать данные с объектива микроскопа на экран компьютера. Микроскоп комплектуется современной цифровой камерой 5 Мпикс, которая устанавливается в окулярную трубку и в режиме реального времени передает на компьютер все, что происходит под объективом микроскопа. Так как микроскоп тринокулярный, в это же время можно следить за происходящим через окуляры.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Цифровой микроскоп Levenhuk D740T позволяет одновременно проводить визуальные наблюдения образцов и передавать данные с объектива микроскопа на экран компьютера. Микроскоп комплектуется современной цифровой камерой 5 Мпикс, которая устанавливается в окулярную трубку и в режиме реального времени передает на компьютер все, что происходит под объективом микроскопа. Так как микроскоп тринокулярный, в это же время можно следить за происходящим через окуляры.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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