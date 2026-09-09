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Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42

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Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 1
Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 2
Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 3
Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221186
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
445

Описание товара Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42

Морской монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 подойдет любителям морских прогулок, рыбакам и владельцам небольших судов. Компактный оптический прибор дает 8-кратное увеличение, его апертура составляет 42 мм. Это позволяет хорошо рассмотреть даже достаточно удаленные объекты. Монокуляр подойдет и для изучения близких предметов, минимальная дистанция его фокусировки – 3 м.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Nelson 8x42




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Морской монокуляр Levenhuk Nelson 8x42 подойдет любителям морских прогулок, рыбакам и владельцам небольших судов. Компактный оптический прибор дает 8-кратное увеличение, его апертура составляет 42 мм. Это позволяет хорошо рассмотреть даже достаточно удаленные объекты. Монокуляр подойдет и для изучения близких предметов, минимальная дистанция его фокусировки – 3 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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