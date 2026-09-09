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Монокуляр Veber 8-20x25, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber 8-20x25, черный

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Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 1
Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 2
Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 3
Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 4
Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 1
  • Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 2
  • Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 3
  • Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 4
  • Монокуляр Veber 8-20x25, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 290 руб.  4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221181
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
8х-20х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
250

Описание товара Монокуляр Veber 8-20x25, черный

Veber Монокуляр 8-20x25 — это ультракомпактный оптический прибор с переменной кратностью. Он разработан для туристов, охотников, рыболовов и любителей наблюдений за природой или спортивными событиями.Благодаря плавному изменению зума, устройство заменяет сразу несколько приборов с фиксированным увеличением.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber 8-20x25, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
8х-20х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Монокуляр 8-20x25 — это ультракомпактный оптический прибор с переменной кратностью. Он разработан для туристов, охотников, рыболовов и любителей наблюдений за природой или спортивными событиями.Благодаря плавному изменению зума, устройство заменяет сразу несколько приборов с фиксированным увеличением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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