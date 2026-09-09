Монокуляр Veber Ultra Sport 10x25, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221180
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Монокуляр Veber Ultra Sport 10x25, черный
С монокуляром Veber Ultra Sport 10x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
С монокуляром Veber Ultra Sport 10x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Монокуляр Veber Ultra Sport 10x25, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монокуляр Veber Ultra Sport 10x25, черный