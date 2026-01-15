Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221179
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
12х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, г.
200
Описание товара Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный
С монокуляром Veber Ultra Sport 12x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
12х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
С монокуляром Veber Ultra Sport 12x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
монокуляр имеет компактные размеры и удобно лежит в руке, картинка в объективе четкая, фокусировка регулируется удобно. для удобства ношения имеется чехол с возможностью крепления на ремне.
Достоинства:
Комментарий:
Китай есть Китай. Сдал обратно. Заказал КОМЗ небо и земля!
Достоинства:
Комментарий:
отличный монокль за свои деньги. для рыбалки самое то.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Монокуляр отличный. Линза вроде та, которая написана, насколько удалось проверить в домашних условиях. кратность увеличения подходящая для бытовых задач
Достоинства:
Комментарий:
Увеличение хорошее. Со своей функцией справляется хорошо. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монокуляр, увеличение нормальное, фокусировать просто. идёт в комплекте с футляром (который можно закрепить на ремень) и тряпкой. В общем, ничего лишнего. Размеры на контрасте с рукой — на видео. Увеличение представлено на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Стоит брать для подарка ребенку или наблюдения за неподвижным объектом если руки совсем без тремора.
Достоинства:
Комментарий:
Сравнить особо не с чем, для первого такого прибора все устраивает, картинка четкая, все крутится регулируется, использую в основном с максимальным приближением и штативом
Достоинства:
Комментарий:
Ну на 12 крат скорей всего не тянет. Сравнивал с биноклем 8 крат. В бинокль видно на порядок лучше и чётче. А так для тех целей что я покупал вполне сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо, в фирменном чехле, качественно выполнено.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная картинка и цветопередача. Живу на поле и это отличное решение вместо покупки кучи камер видеонаблюдения. В радиусе километра можно все прекрасно разглядеть. Вес относительно не большой. Можно просто таскать с собой на ремне. В комплекте небольшой чехол с соответствующим креплением. Обратите внимание, что для работы БЕЗ очков предварительно нужно выкрутить окуляр. В режиме транспортировки он закручен.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный монокуляр. Легкий, компактный. Фокусировка работает. Покупался для стрельбы из лука. До 50 метров разглядеть стрелы в мишени хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Удобен в использовании, лёгкий, компактный. Сравнивал с 8-ми кратным, разница в цене не существенная, но этот приближает лучше. В сравнении с монокулярном другой фирмы, тот был больше и тяжелее, в связи с чем приходилось удерживать двумя руками, чтобы не было тряски в изображении. Сравнивать с биноклем не стоит. В общем, для своей цены отличный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой монокуляр за свои деньги. Покупался для ребёнка (игры в шпионов), также брали с собой на природу. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
в целом всё хорошо, оптика не сильно светлая но норм, зум хороший, присутствует затемнение по краям
Достоинства:
Комментарий:
Качество не плохое, но заявленным увеличение в 12 крат и не пахнет, советский БПЦ 7х50 приближает лучше. Брал исключительно из-за компактности.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, увеличение как заявлено, переплата за бренд присутствует, но при желании можно найти аналоги и дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки хорошее, но....12 кратам не соответствует фактическая кратность 8-10, просветление тоже чуть хуже, сравнивал с Левенгук. за такую цену - бомба
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, обзор большой, оптика светлая. понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
неплохо.Есть темный засвет по кругу.Приближение хорошее.Для туриста пойдет,маленький,не тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги не плохой монокуляр. лёгкий, компактный. показалось, что у такого же монокуляр, но восьмикратного изображение чётче.
Достоинства:
Комментарий:
Оптика хорошая. Комплект полный. Лёгкий, хорошо ложится в руку.
Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный
Достоинства:
Комментарий:
монокуляр имеет компактные размеры и удобно лежит в руке, картинка в объективе четкая, фокусировка регулируется удобно. для удобства ношения имеется чехол с возможностью крепления на ремне.
Достоинства:
Комментарий:
Китай есть Китай. Сдал обратно. Заказал КОМЗ небо и земля!
Достоинства:
Комментарий:
отличный монокль за свои деньги. для рыбалки самое то.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Монокуляр отличный. Линза вроде та, которая написана, насколько удалось проверить в домашних условиях. кратность увеличения подходящая для бытовых задач
Достоинства:
Комментарий:
Увеличение хорошее. Со своей функцией справляется хорошо. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монокуляр, увеличение нормальное, фокусировать просто. идёт в комплекте с футляром (который можно закрепить на ремень) и тряпкой. В общем, ничего лишнего. Размеры на контрасте с рукой — на видео. Увеличение представлено на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Стоит брать для подарка ребенку или наблюдения за неподвижным объектом если руки совсем без тремора.
Достоинства:
Комментарий:
Сравнить особо не с чем, для первого такого прибора все устраивает, картинка четкая, все крутится регулируется, использую в основном с максимальным приближением и штативом
Достоинства:
Комментарий:
Ну на 12 крат скорей всего не тянет. Сравнивал с биноклем 8 крат. В бинокль видно на порядок лучше и чётче. А так для тех целей что я покупал вполне сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо, в фирменном чехле, качественно выполнено.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная картинка и цветопередача. Живу на поле и это отличное решение вместо покупки кучи камер видеонаблюдения. В радиусе километра можно все прекрасно разглядеть. Вес относительно не большой. Можно просто таскать с собой на ремне. В комплекте небольшой чехол с соответствующим креплением. Обратите внимание, что для работы БЕЗ очков предварительно нужно выкрутить окуляр. В режиме транспортировки он закручен.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный монокуляр. Легкий, компактный. Фокусировка работает. Покупался для стрельбы из лука. До 50 метров разглядеть стрелы в мишени хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Удобен в использовании, лёгкий, компактный. Сравнивал с 8-ми кратным, разница в цене не существенная, но этот приближает лучше. В сравнении с монокулярном другой фирмы, тот был больше и тяжелее, в связи с чем приходилось удерживать двумя руками, чтобы не было тряски в изображении. Сравнивать с биноклем не стоит. В общем, для своей цены отличный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой монокуляр за свои деньги. Покупался для ребёнка (игры в шпионов), также брали с собой на природу. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
в целом всё хорошо, оптика не сильно светлая но норм, зум хороший, присутствует затемнение по краям
Достоинства:
Комментарий:
Качество не плохое, но заявленным увеличение в 12 крат и не пахнет, советский БПЦ 7х50 приближает лучше. Брал исключительно из-за компактности.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, увеличение как заявлено, переплата за бренд присутствует, но при желании можно найти аналоги и дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки хорошее, но....12 кратам не соответствует фактическая кратность 8-10, просветление тоже чуть хуже, сравнивал с Левенгук. за такую цену - бомба
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, обзор большой, оптика светлая. понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
неплохо.Есть темный засвет по кругу.Приближение хорошее.Для туриста пойдет,маленький,не тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги не плохой монокуляр. лёгкий, компактный. показалось, что у такого же монокуляр, но восьмикратного изображение чётче.
Достоинства:
Комментарий:
Оптика хорошая. Комплект полный. Лёгкий, хорошо ложится в руку.