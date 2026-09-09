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Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой

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Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221170
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Размеры в упаковке, м
1.23х0.22х0.21
Вес, кг.
8

Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой

Sky-Watcher AZ4 – это простая в управлении полувилочная монтировка для визуальных наблюдений. Эта модель позволяет перемещать трубу по азимуту и высоте. Монтировка отличается удобной конструкцией и небольшим весом. Sky-Watcher AZ4 – отличный выбор для начинающих астрономов. Точная механика гарантирует плавный ход оптической трубы. Монтировка снабжена специальным механизмом, регулирующим сопротивление в осях при повороте трубы. Модель оснащена удобной длиной ручкой управления. Для установки трубы используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Легкая и прочная алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение конструкции. Тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высота ножек регулируется.

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Описание
Sky-Watcher AZ4 – это простая в управлении полувилочная монтировка для визуальных наблюдений. Эта модель позволяет перемещать трубу по азимуту и высоте. Монтировка отличается удобной конструкцией и небольшим весом. Sky-Watcher AZ4 – отличный выбор для начинающих астрономов. Точная механика гарантирует плавный ход оптической трубы. Монтировка снабжена специальным механизмом, регулирующим сопротивление в осях при повороте трубы. Модель оснащена удобной длиной ручкой управления. Для установки трубы используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Легкая и прочная алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение конструкции. Тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высота ножек регулируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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