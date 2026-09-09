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Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой

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Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221169
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.26х0.24
Вес, кг.
12.4

Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой

Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой – удобная и устойчивая монтировка для небольшой оптической трубы. Она прекрасно подойдет для установки зеркально-линзового телескопа диаметром до 200 мм, короткофокусного рефрактора или рефлектора Ньютона с апертурой до 150 мм. Возможность изменить угол наклона полувилки на 45° позволит использовать монтировку для фиксирования и длиннофокусных телескопов. Оптическая труба крепится при помощи «ласточкиного хвоста» и небольшого фиксирующего винта. Во время наведения не чувствуются вибрации или люфт. Ход монтировки плавный, без рывков. Для ориентирования трубы используются ручки тонких движений. При желании можно использовать и управление в свободном режиме. Возможности монтировки прекрасно подходят для изучения астрономических объектов, ландшафтных наблюдений или слежения за объектами в околозенитной области. Стальная тренога, входящая в комплект поставки, устойчива и выдерживает нагрузку до 9 кг. Высота ножек регулируется в широком диапазоне. Есть лоток для аксессуаров.

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Описание
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой – удобная и устойчивая монтировка для небольшой оптической трубы. Она прекрасно подойдет для установки зеркально-линзового телескопа диаметром до 200 мм, короткофокусного рефрактора или рефлектора Ньютона с апертурой до 150 мм. Возможность изменить угол наклона полувилки на 45° позволит использовать монтировку для фиксирования и длиннофокусных телескопов. Оптическая труба крепится при помощи «ласточкиного хвоста» и небольшого фиксирующего винта. Во время наведения не чувствуются вибрации или люфт. Ход монтировки плавный, без рывков. Для ориентирования трубы используются ручки тонких движений. При желании можно использовать и управление в свободном режиме. Возможности монтировки прекрасно подходят для изучения астрономических объектов, ландшафтных наблюдений или слежения за объектами в околозенитной области. Стальная тренога, входящая в комплект поставки, устойчива и выдерживает нагрузку до 9 кг. Высота ножек регулируется в широком диапазоне. Есть лоток для аксессуаров.
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Отзывы


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