Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой – удобная и устойчивая монтировка для небольшой оптической трубы. Она прекрасно подойдет для установки зеркально-линзового телескопа диаметром до 200 мм, короткофокусного рефрактора или рефлектора Ньютона с апертурой до 150 мм. Возможность изменить угол наклона полувилки на 45° позволит использовать монтировку для фиксирования и длиннофокусных телескопов. Оптическая труба крепится при помощи «ласточкиного хвоста» и небольшого фиксирующего винта. Во время наведения не чувствуются вибрации или люфт. Ход монтировки плавный, без рывков. Для ориентирования трубы используются ручки тонких движений. При желании можно использовать и управление в свободном режиме. Возможности монтировки прекрасно подходят для изучения астрономических объектов, ландшафтных наблюдений или слежения за объектами в околозенитной области. Стальная тренога, входящая в комплект поставки, устойчива и выдерживает нагрузку до 9 кг. Высота ножек регулируется в широком диапазоне. Есть лоток для аксессуаров.
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой – удобная и устойчивая монтировка для небольшой оптической трубы. Она прекрасно подойдет для установки зеркально-линзового телескопа диаметром до 200 мм, короткофокусного рефрактора или рефлектора Ньютона с апертурой до 150 мм. Возможность изменить угол наклона полувилки на 45° позволит использовать монтировку для фиксирования и длиннофокусных телескопов. Оптическая труба крепится при помощи «ласточкиного хвоста» и небольшого фиксирующего винта. Во время наведения не чувствуются вибрации или люфт. Ход монтировки плавный, без рывков. Для ориентирования трубы используются ручки тонких движений. При желании можно использовать и управление в свободном режиме. Возможности монтировки прекрасно подходят для изучения астрономических объектов, ландшафтных наблюдений или слежения за объектами в околозенитной области. Стальная тренога, входящая в комплект поставки, устойчива и выдерживает нагрузку до 9 кг. Высота ножек регулируется в широком диапазоне. Есть лоток для аксессуаров.
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой