Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 10 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х4
Вес, г.
60
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 10 мм, 1,25"
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 10 мм – прекрасный выбор для обзорных наблюдений планет и Луны на средней кратности. От обычного окуляра Плёссла эта модель отличается увеличенным полем зрения, которое позволяет охватывать одним взглядом большие участки звездного неба. Высококачественная оптика не вносит искажений в изображение и позволяет рассматривать космос максимально подробно. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 10 мм – прекрасный выбор для обзорных наблюдений планет и Луны на средней кратности. От обычного окуляра Плёссла эта модель отличается увеличенным полем зрения, которое позволяет охватывать одним взглядом большие участки звездного неба. Высококачественная оптика не вносит искажений в изображение и позволяет рассматривать космос максимально подробно. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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