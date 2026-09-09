Камера заднего вида SKY CMU-55RF

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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219532
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Универсальная камера, которая поддерживает отображение заднего вида, переднего вида, а также функцию включения парковочных линий. Это модель из новой линейки продукции SKY, которая передает изображение в высоком качестве независимо от степени освещенности территории и времени суток. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, объектив предоставляет угол обзора 120 градусов по диагонали, а корпус выполнен из прочного пластика и имеет высокий уровень влагозащиты IP 67. Камера поддерживает стандарт сигнала NTSC, передает на монитор картинку в 480 ТВ-линий с разрешением 480х640 пикс. На экране хорошо различимы мелкие детали, поэтому независимо от способа установки устройство будет информировать водителя о происходящем вблизи автомобиля.
Универсальная камера, которая поддерживает отображение заднего вида, переднего вида, а также функцию включения парковочных линий. Это модель из новой линейки продукции SKY, которая передает изображение в высоком качестве независимо от степени освещенности территории и времени суток. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, объектив предоставляет угол обзора 120 градусов по диагонали, а корпус выполнен из прочного пластика и имеет высокий уровень влагозащиты IP 67. Камера поддерживает стандарт сигнала NTSC, передает на монитор картинку в 480 ТВ-линий с разрешением 480х640 пикс. На экране хорошо различимы мелкие детали, поэтому независимо от способа установки устройство будет информировать водителя о происходящем вблизи автомобиля.
Камера заднего вида SKY CMU-55RF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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