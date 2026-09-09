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Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с.

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Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 1
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 2
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 3
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 4
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 5
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 6
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 7
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 8
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 9
Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 1
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 2
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 3
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 4
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 5
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 6
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 7
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 8
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 9
  • Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
51 980 руб.  95 515 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217789
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
77

Описание товара Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с.

Урал - бензиновый мотоблок с 4-х тактным двигателем повышенного ресурса и цельнолитым чугунным цепным редуктором. Конструкция рамы облегчает транспортировку мотоблока и защищает двигатель, глушитель и бензобак. 4-х ступенчатая коробка передач. Перекидывание ремня между проточками трехручейкового шкива включает пониженную передачу. На сцепку устанавливается навесное оборудование или тележка. В комплекте закаленные фрезы, широкие колеса Extreme с глубоким протектором, сошник. Кнопка включения, рукоятка газа и рычаг привода расположены на руле. Наклон руля регулируется. Широкие колеса Extreme с высоким протектором, Цельнолитой чугунный цепной редуктор, Трехручейковый шкив (включает пониженную передачу), Надежный двигатель с повышенным ресурсом, Дополнительная защита двигателя, Закаленные фрезы, Ящик для ключей на руле, Универсальные крепления для навесного оборудования.

Отзывы о товаре Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с.




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Урал - бензиновый мотоблок с 4-х тактным двигателем повышенного ресурса и цельнолитым чугунным цепным редуктором. Конструкция рамы облегчает транспортировку мотоблока и защищает двигатель, глушитель и бензобак. 4-х ступенчатая коробка передач. Перекидывание ремня между проточками трехручейкового шкива включает пониженную передачу. На сцепку устанавливается навесное оборудование или тележка. В комплекте закаленные фрезы, широкие колеса Extreme с глубоким протектором, сошник. Кнопка включения, рукоятка газа и рычаг привода расположены на руле. Наклон руля регулируется. Широкие колеса Extreme с высоким протектором, Цельнолитой чугунный цепной редуктор, Трехручейковый шкив (включает пониженную передачу), Надежный двигатель с повышенным ресурсом, Дополнительная защита двигателя, Закаленные фрезы, Ящик для ключей на руле, Универсальные крепления для навесного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок Patriot Урал (440107581) бензиновый 7.8л.с. - стоимость товара 51980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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