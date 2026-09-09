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Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon

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Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 1
Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 2
Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 3
Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 4
Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
  • Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 1
  • Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 2
  • Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 3
  • Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 4
  • Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217081
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
500

Описание товара Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon

Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Canon 051 2170C001 для LBP162dw Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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