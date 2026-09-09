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Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED

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Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED - фото 1
Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED - фото 1
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 215617
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
160

Описание товара Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED

Универсальная камера заднего вида, легко устанавливается в любой автомобиль. Изображение с парковочной разметкой. Угол обзора – 120 градусов. Цветовая система PAL/NTSC.

Отзывы о товаре Камера заднего вида Sho-Me CA-9204LED




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная камера заднего вида, легко устанавливается в любой автомобиль. Изображение с парковочной разметкой. Угол обзора – 120 градусов. Цветовая система PAL/NTSC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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