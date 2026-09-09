Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Mate)
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 214831
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Mate)
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Высокая прозрачность. Не влияет на сенсорные свойства экрана.
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Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Высокая прозрачность. Не влияет на сенсорные свойства экрана.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Купить Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Mate) - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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