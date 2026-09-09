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Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear)

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Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214830
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear)
370 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango Device
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Высокая прозрачность. Не влияет на сенсорные свойства экрана.

Отзывы о товаре Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear)




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Характеристики
Бренд
Mango Device
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Высокая прозрачность. Не влияет на сенсорные свойства экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Защитная пленка Mango Device для APPLE iPhone 6 (Clear) - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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