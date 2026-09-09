Top.Mail.Ru
Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 1
Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 2
Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Т-кольцо
  • Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 1
  • Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 2
  • Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209815
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Т-кольцо
Особенности
вес 0.04 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
40

Описание товара Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48

Т-кольцо Sky-Watcher используется для астросъемки. Эта модификация предназначена для использования с цифровыми зеркальными камерами Nikon. Это T-кольцо дает возможность присоединить камеру к любому редуктору фокуса 0,85x или корректору комы. Если вы планируете присоединять другие виды астроаксессуаров – может потребоваться Т-кольцо другого диаметра (обычно М42).

Отзывы о товаре Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Т-кольцо
Особенности
вес 0.04 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Т-кольцо Sky-Watcher используется для астросъемки. Эта модификация предназначена для использования с цифровыми зеркальными камерами Nikon. Это T-кольцо дает возможность присоединить камеру к любому редуктору фокуса 0,85x или корректору комы. Если вы планируете присоединять другие виды астроаксессуаров – может потребоваться Т-кольцо другого диаметра (обычно М42).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Т-кольцо Sky-Watcher для камер Nikon M48 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...