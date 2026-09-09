Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
60
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25"
Качество изображения при астрономических наблюдениях напрямую зависит от выбора окуляра. В конструкции модели Sky-Watcher Pl?ssl 10 мм использованы четыре оптических элемента, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. С этим окуляром вы сможете получить четкое, резкое и контрастное изображение Луны, планет и объектов дальнего космоса. Данная модель совместима с телескопами любых производителей. Стандартный посадочный диаметр – 1,25 – дает возможность устанавливать окуляр на большинство телескопов. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Качество изображения при астрономических наблюдениях напрямую зависит от выбора окуляра. В конструкции модели Sky-Watcher Pl?ssl 10 мм использованы четыре оптических элемента, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. С этим окуляром вы сможете получить четкое, резкое и контрастное изображение Луны, планет и объектов дальнего космоса. Данная модель совместима с телескопами любых производителей. Стандартный посадочный диаметр – 1,25 – дает возможность устанавливать окуляр на большинство телескопов. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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