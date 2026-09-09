Микроскоп цифровой Bresser Junior 40x-1024x, без кейса
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90х90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х15
Вес, кг.
1.64
Описание товара Микроскоп цифровой Bresser Junior 40x-1024x, без кейса
Цифровой микроскоп Bresser Junior 40x-1024x позволяет наблюдать прозрачные и полупрозрачные микропрепараты в проходящем свете по методу светлого поля. Он надежен, отличается значительными оптическими возможностями, позволяет использовать высокие увеличения и рассматривать мельчайшие подробности строения микропрепаратов.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90х90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Цифровой микроскоп Bresser Junior 40x-1024x позволяет наблюдать прозрачные и полупрозрачные микропрепараты в проходящем свете по методу светлого поля. Он надежен, отличается значительными оптическими возможностями, позволяет использовать высокие увеличения и рассматривать мельчайшие подробности строения микропрепаратов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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