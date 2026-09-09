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Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа цифровая Levenhuk DTX 43

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Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 3
Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 4
Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 5
Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 6
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Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 8
Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 9
Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Увеличение, крат
6-14
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 1
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 2
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 3
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 4
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 5
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 6
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 7
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 8
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 9
  • Лупа цифровая Levenhuk DTX 43 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209780
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Увеличение, крат
6-14
Дополнительно
ЖК-дисплей 4.3 дюйм.
Габариты
16.5x18x6.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
500

Описание товара Лупа цифровая Levenhuk DTX 43

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 – отличный выбор для чтения и выполнения работ с мелкими иллюстрациями. Этот оптический инструмент имеет четыре фиксированных увеличения и семь цветовых режимов отображения текста. Вы сможете подключить лупу к компьютеру или телевизору, сделать во время работы снимки экрана и записать их на карту памяти. Лупа может работать от сети или от аккумулятора. Время автономной работы составляет 120 минут. Использовать лупу легко. Вы просто устанавливаете Levenhuk DTX 43 над текстом и продвигаете вперед по мере чтения. Увеличенное изображение мгновенно отображается на встроенном ЖК-экране. Во время работы вы можете менять цветовые режимы или кратность лупы. В любой момент можно нажать на отдельную кнопку и сделать снимок экрана. Снимок сразу записывается в память лупы, и в будущем вы сможете его скопировать на компьютер и изучить более детально. Фотографии можно сохранять и на жесткий диск, подсоединив лупу к компьютеру. Лупу можно использовать для лекций и презентаций, выводя изображение на внешний экран в режиме реального времени. Levenhuk DTX 43 отлично подойдет для чтения в условиях плохой освещенности – лупа имеет встроенную светодиодную подсветку. НА задней крышке расположена складная подставка, с помощью которой лупу можно приподнять над столом. Так вам будет удобнее писать тексты или разгадывать кроссворды.

Отзывы о товаре Лупа цифровая Levenhuk DTX 43




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Увеличение, крат
6-14
Дополнительно
ЖК-дисплей 4.3 дюйм.
Габариты
16.5x18x6.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 – отличный выбор для чтения и выполнения работ с мелкими иллюстрациями. Этот оптический инструмент имеет четыре фиксированных увеличения и семь цветовых режимов отображения текста. Вы сможете подключить лупу к компьютеру или телевизору, сделать во время работы снимки экрана и записать их на карту памяти. Лупа может работать от сети или от аккумулятора. Время автономной работы составляет 120 минут. Использовать лупу легко. Вы просто устанавливаете Levenhuk DTX 43 над текстом и продвигаете вперед по мере чтения. Увеличенное изображение мгновенно отображается на встроенном ЖК-экране. Во время работы вы можете менять цветовые режимы или кратность лупы. В любой момент можно нажать на отдельную кнопку и сделать снимок экрана. Снимок сразу записывается в память лупы, и в будущем вы сможете его скопировать на компьютер и изучить более детально. Фотографии можно сохранять и на жесткий диск, подсоединив лупу к компьютеру. Лупу можно использовать для лекций и презентаций, выводя изображение на внешний экран в режиме реального времени. Levenhuk DTX 43 отлично подойдет для чтения в условиях плохой освещенности – лупа имеет встроенную светодиодную подсветку. НА задней крышке расположена складная подставка, с помощью которой лупу можно приподнять над столом. Так вам будет удобнее писать тексты или разгадывать кроссворды.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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