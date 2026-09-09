Лупа цифровая Levenhuk DTX 43

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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Увеличение, крат
6-14
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209780
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Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 – отличный выбор для чтения и выполнения работ с мелкими иллюстрациями. Этот оптический инструмент имеет четыре фиксированных увеличения и семь цветовых режимов отображения текста. Вы сможете подключить лупу к компьютеру или телевизору, сделать во время работы снимки экрана и записать их на карту памяти. Лупа может работать от сети или от аккумулятора. Время автономной работы составляет 120 минут. Использовать лупу легко. Вы просто устанавливаете Levenhuk DTX 43 над текстом и продвигаете вперед по мере чтения. Увеличенное изображение мгновенно отображается на встроенном ЖК-экране. Во время работы вы можете менять цветовые режимы или кратность лупы. В любой момент можно нажать на отдельную кнопку и сделать снимок экрана. Снимок сразу записывается в память лупы, и в будущем вы сможете его скопировать на компьютер и изучить более детально. Фотографии можно сохранять и на жесткий диск, подсоединив лупу к компьютеру. Лупу можно использовать для лекций и презентаций, выводя изображение на внешний экран в режиме реального времени. Levenhuk DTX 43 отлично подойдет для чтения в условиях плохой освещенности – лупа имеет встроенную светодиодную подсветку. НА задней крышке расположена складная подставка, с помощью которой лупу можно приподнять над столом. Так вам будет удобнее писать тексты или разгадывать кроссворды.
Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 – отличный выбор для чтения и выполнения работ с мелкими иллюстрациями. Этот оптический инструмент имеет четыре фиксированных увеличения и семь цветовых режимов отображения текста. Вы сможете подключить лупу к компьютеру или телевизору, сделать во время работы снимки экрана и записать их на карту памяти. Лупа может работать от сети или от аккумулятора. Время автономной работы составляет 120 минут. Использовать лупу легко. Вы просто устанавливаете Levenhuk DTX 43 над текстом и продвигаете вперед по мере чтения. Увеличенное изображение мгновенно отображается на встроенном ЖК-экране. Во время работы вы можете менять цветовые режимы или кратность лупы. В любой момент можно нажать на отдельную кнопку и сделать снимок экрана. Снимок сразу записывается в память лупы, и в будущем вы сможете его скопировать на компьютер и изучить более детально. Фотографии можно сохранять и на жесткий диск, подсоединив лупу к компьютеру. Лупу можно использовать для лекций и презентаций, выводя изображение на внешний экран в режиме реального времени. Levenhuk DTX 43 отлично подойдет для чтения в условиях плохой освещенности – лупа имеет встроенную светодиодную подсветку. НА задней крышке расположена складная подставка, с помощью которой лупу можно приподнять над столом. Так вам будет удобнее писать тексты или разгадывать кроссворды.
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