Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
65
Увеличение, крат
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209778
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
65
Увеличение, крат
3.5
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатели «третья рука», 2 светодиода
Габариты
135x120x80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х8
Вес, г.
360
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D3
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D3 создана специально для тех, кто занимается ремонтом плат, пайкой, моделированием, ювелирными и часовыми работами. Держатель для инструментов и держатели «третья рука» станут настоящей находкой для человека, который любит работать руками. Бифокальная линза дает два увеличения. На большом диаметре кратность составляет 3.5х, на малом – 12х. Лупа зафиксирована на гибком штативе и снабжена встроенной подсветкой, состоящей из двух ярких светодиодов. Выключатель подсветки расположен у основания линзы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
65
Увеличение, крат
3.5
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатели «третья рука», 2 светодиода
Габариты
135x120x80 мм
Страна производитель
Китай
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D3 создана специально для тех, кто занимается ремонтом плат, пайкой, моделированием, ювелирными и часовыми работами. Держатель для инструментов и держатели «третья рука» станут настоящей находкой для человека, который любит работать руками. Бифокальная линза дает два увеличения. На большом диаметре кратность составляет 3.5х, на малом – 12х. Лупа зафиксирована на гибком штативе и снабжена встроенной подсветкой, состоящей из двух ярких светодиодов. Выключатель подсветки расположен у основания линзы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D3