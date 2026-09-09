Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 уникальна тем, что позволяет гибко настраивать кратность оптики. В комплекте идут пять сменных линз с разным увеличением. На лупу можно установить сразу две линзы, чтобы получить большее увеличение. А поворотная линза для правого глаза добавит еще 8 крат к мощности оптики. Если эта линза не нужна, ее можно просто отвернуть в сторону. При необходимости весь блок с линзами можно убрать вверх, например для того, чтобы посмотреть на рабочую область невооруженным глазом. Такой богатый выбор увеличений делает Levenhuk Zeno Vizor H7 универсальным оптическим прибором для любой работы, требующей точности и аккуратности. Однократная линза превратит лупу в защитные монтажные очки, остальные линзы пригодятся при ремонте электроники, часовых механизмов, ювелирных изделий. Домашнее хобби тоже станет более интересным – лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 поможет в моделизме и рукоделии. Благодаря встроенной подсветке лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка состоит из батарейного отсека и трех ярких светодиодов. Свет от нее получается ровным и ярким, угол наклона подсветки можно откорректировать. Удобное крепление надежно фиксирует лупу на голове, оставляя руки полностью свободными для работы. Длина крепления регулируется.
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