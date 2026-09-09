Весы напольные электронные Beurer BF950 макс.180кг белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208100
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х29х3
Вес, кг.
1.83
Описание товара Весы напольные электронные Beurer BF950 макс.180кг белый
Весы диагностические электронные Beurer BF 950 белые станут замечательным подарком для тех, кто желает контролировать свое здоровье. Модель сделана в приятном белом оттенке, обладает практичной формой, небольшими параметрами. Удобно использовать конструкцию можно как дома, так и в любых других помещениях. Весы могут выдерживать внушительную нагрузку до 180 кг. Функциональный прибор показывает не только массу, но и долю внутреннего жира, мышечной массы, тканевой жидкости. После завершения работы конструкция самостоятельно выключается. Все данные можно синхронизировать с мобильным устройством.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Весы диагностические электронные Beurer BF 950 белые станут замечательным подарком для тех, кто желает контролировать свое здоровье. Модель сделана в приятном белом оттенке, обладает практичной формой, небольшими параметрами. Удобно использовать конструкцию можно как дома, так и в любых других помещениях. Весы могут выдерживать внушительную нагрузку до 180 кг. Функциональный прибор показывает не только массу, но и долю внутреннего жира, мышечной массы, тканевой жидкости. После завершения работы конструкция самостоятельно выключается. Все данные можно синхронизировать с мобильным устройством.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Весы напольные электронные Beurer BF950 макс.180кг белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Весы напольные электронные Beurer BF950 макс.180кг белый