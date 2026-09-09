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Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный

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Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный - фото 1
Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
  • Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный - фото 1
  • Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207947
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
388

Описание товара Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный

Для взвешивания сыпучих продуктов используйте кухонные весы Beurer KS 25. Это прибор в форме чаши из высокопрочного стекла, которая является съемной, платформа же весов выполнена из высокотехнологичного пластика. Весы выдерживают максимальную нагрузку до 3 кг, при перегрузке сработает индикация. Точность взвешивания – ювелирная, до 1 г. Для удобства имеется функция тарокомпенсации, чтобы вы могли узнать вес ингредиентов без учета тары. Beurer KS 25 обладают дисплеем с синей подсветкой, где отображаются результаты взвешивания. Легкие и компактные весы станут вашим незаменимым помощником в деле приготовления сложных блюд, требующих точной рецептуры.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Описание
Для взвешивания сыпучих продуктов используйте кухонные весы Beurer KS 25. Это прибор в форме чаши из высокопрочного стекла, которая является съемной, платформа же весов выполнена из высокотехнологичного пластика. Весы выдерживают максимальную нагрузку до 3 кг, при перегрузке сработает индикация. Точность взвешивания – ювелирная, до 1 г. Для удобства имеется функция тарокомпенсации, чтобы вы могли узнать вес ингредиентов без учета тары. Beurer KS 25 обладают дисплеем с синей подсветкой, где отображаются результаты взвешивания. Легкие и компактные весы станут вашим незаменимым помощником в деле приготовления сложных блюд, требующих точной рецептуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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