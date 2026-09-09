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Бинокль Pentax SP 12x50 WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Pentax SP 12x50 WP

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Бинокль Pentax SP 12x50 WP - фото 1
Бинокль Pentax SP 12x50 WP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Pentax SP 12x50 WP - фото 1
  • Бинокль Pentax SP 12x50 WP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201581
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Характеристики

Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, г.
456

Описание товара Бинокль Pentax SP 12x50 WP

Состоит из светосильных биноклей с roof и porro призмами, имеющих диаметр линзы объектива более 40 мм.

Отзывы о товаре Бинокль Pentax SP 12x50 WP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Состоит из светосильных биноклей с roof и porro призмами, имеющих диаметр линзы объектива более 40 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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