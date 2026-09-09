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Кофемолка CASO Coffee & Kitchen Flavour купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка CASO Coffee & Kitchen Flavour

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Кофемолка CASO Coffee &amp; Kitchen Flavour
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199287
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Кофемолки
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, кг.
2

Описание товара Кофемолка CASO Coffee & Kitchen Flavour

Электрическая кофемолка - измельчитель CASO Coffee &amp; Kitchen Flavour. Идеально для измельчения кофейных зерен, орешков, специй. Корпус из нержавеющей стали с прозрачной крышкой. Контейнер для кофейных зерен с метками на 4 и 8 чашек из нержавеющей стали. Ротационный двухлопастной нож из нержавеющей стали. Ротационный четырёхлопастной нож измельчителя из нержавеющей стали. Степень помола регулируется длительностью операции

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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Кофемолки
Описание
Электрическая кофемолка - измельчитель CASO Coffee &amp; Kitchen Flavour. Идеально для измельчения кофейных зерен, орешков, специй. Корпус из нержавеющей стали с прозрачной крышкой. Контейнер для кофейных зерен с метками на 4 и 8 чашек из нержавеющей стали. Ротационный двухлопастной нож из нержавеющей стали. Ротационный четырёхлопастной нож измельчителя из нержавеющей стали. Степень помола регулируется длительностью операции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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