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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198083
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Описание товара Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver
Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.
Комментарий:
Заказывал флешку 256 GB, по факту обьем 239GB. Скидывается быстро, скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Уже по упаковке понятно, что оригинал, покупал раньше такие. По-моему, это вообще лучшие флешки в плане качества и удобства использования. Ну и дизайн ничего так. Единственное - колпачка не хватает, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Samsung magician показывает что - флешка оригинал. После 2ух использований уже появились полосы на корпусе. В остальном всё норм.
Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.
Комментарий:
Заказывал флешку 256 GB, по факту обьем 239GB. Скидывается быстро, скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Уже по упаковке понятно, что оригинал, покупал раньше такие. По-моему, это вообще лучшие флешки в плане качества и удобства использования. Ну и дизайн ничего так. Единственное - колпачка не хватает, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Samsung magician показывает что - флешка оригинал. После 2ух использований уже появились полосы на корпусе. В остальном всё норм.
Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver
Достоинства:
Комментарий:
товар описанию соответствует, рекомендую, оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал флешку 256 GB, по факту обьем 239GB. Скидывается быстро, скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Уже по упаковке понятно, что оригинал, покупал раньше такие. По-моему, это вообще лучшие флешки в плане качества и удобства использования. Ну и дизайн ничего так. Единственное - колпачка не хватает, а так супер
Достоинства:
Комментарий:
Samsung magician показывает что - флешка оригинал. После 2ух использований уже появились полосы на корпусе. В остальном всё норм.