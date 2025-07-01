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Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver

4 Отзывы
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Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198083
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver

Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.

Отзывы о товаре Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver

Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
maks

Достоинства:


Комментарий:
товар описанию соответствует, рекомендую, оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал флешку 256 GB, по факту обьем 239GB. Скидывается быстро, скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже по упаковке понятно, что оригинал, покупал раньше такие. По-моему, это вообще лучшие флешки в плане качества и удобства использования. Ну и дизайн ничего так. Единственное - колпачка не хватает, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Samsung magician показывает что - флешка оригинал. После 2ух использований уже появились полосы на корпусе. В остальном всё норм.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Развернуть
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Описание
Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
maks

Достоинства:


Комментарий:
товар описанию соответствует, рекомендую, оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал флешку 256 GB, по факту обьем 239GB. Скидывается быстро, скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже по упаковке понятно, что оригинал, покупал раньше такие. По-моему, это вообще лучшие флешки в плане качества и удобства использования. Ну и дизайн ничего так. Единственное - колпачка не хватает, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Samsung magician показывает что - флешка оригинал. После 2ух использований уже появились полосы на корпусе. В остальном всё норм.


Флешка Samsung BAR Plus 256GB silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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