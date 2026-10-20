Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 310 руб.
В наличии
Код товара: 197188
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х44х40
Вес, кг.
8.8
Описание товара Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527
Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать благодаря механическому клапану на трубке и электронной кнопке на корпусе. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.
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Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать благодаря механическому клапану на трубке и электронной кнопке на корпусе. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.
Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - этот товар вы можете купить по цене 27310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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