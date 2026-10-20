Top.Mail.Ru
Пылесос Thomas DryBox Amfibia купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Thomas DryBox Amfibia

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 1
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 2
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 3
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 4
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 5
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 6
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 7
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 8
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 9
Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 1
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 2
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 3
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 4
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 5
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 6
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 7
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 8
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 9
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 610 руб. 
Начислим 586 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 180544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Thomas DryBox Amfibia
36 610 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
14.59

Описание товара Пылесос Thomas DryBox Amfibia

Моющий пылесос с двумя уникальными системами фильтрации: DryBox и AquaBox. Надежный помощник, которому под силу любая уборка. Моет любые полы, даже паркет. Практичен и удобен.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas DryBox Amfibia




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Описание
Моющий пылесос с двумя уникальными системами фильтрации: DryBox и AquaBox. Надежный помощник, которому под силу любая уборка. Моет любые полы, даже паркет. Практичен и удобен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas DryBox Amfibia – стоимость товара 36610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...