Пылесос Thomas DryBox Amfibia
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 610 руб.
В наличии
Код товара: 180544
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
36 610 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
14.59
Описание товара Пылесос Thomas DryBox Amfibia
Моющий пылесос с двумя уникальными системами фильтрации: DryBox и AquaBox. Надежный помощник, которому под силу любая уборка. Моет любые полы, даже паркет. Практичен и удобен.
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Моющий пылесос с двумя уникальными системами фильтрации: DryBox и AquaBox. Надежный помощник, которому под силу любая уборка. Моет любые полы, даже паркет. Практичен и удобен.
Пылесос Thomas DryBox Amfibia – стоимость товара 36610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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