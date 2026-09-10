Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet

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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465139
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THOMAS DryBOX AMFIBIA PET тщательно очищает обивку мягкой мебели от пятен и грязи и при этом контролирует влажность поверхности. Пылесос не только моет, но и просушивает поверхность. Остаточная влажность составляет менее 4%. Во время влажной уборки уничтожаются пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы, которые живут в мебели и матрасах. Для ещё более качественной мойки мягкой мебели, можно воспользоваться гипоаллергенным моющим концентратом THOMAS ProTex. THOMAS ProTex — это средство для мягкой мебели, так и для мойки и чистки ковра. THOMAS DryBOX AMFIBIA PET поможет: очистить диван от пыли, убрать пятна с дивана, помыть мягкую мебель. Еще одна очень полезная функция — сбор жидкости. Для ее использования нужно собрать пылесос, как для влажной уборки. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем жидкости. Этот режим пригодится, если вы что-то разлили, а в экстренной ситуации даже поможет спасти квартиру от потопа!
THOMAS DryBOX AMFIBIA PET тщательно очищает обивку мягкой мебели от пятен и грязи и при этом контролирует влажность поверхности. Пылесос не только моет, но и просушивает поверхность. Остаточная влажность составляет менее 4%. Во время влажной уборки уничтожаются пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы, которые живут в мебели и матрасах. Для ещё более качественной мойки мягкой мебели, можно воспользоваться гипоаллергенным моющим концентратом THOMAS ProTex. THOMAS ProTex — это средство для мягкой мебели, так и для мойки и чистки ковра. THOMAS DryBOX AMFIBIA PET поможет: очистить диван от пыли, убрать пятна с дивана, помыть мягкую мебель. Еще одна очень полезная функция — сбор жидкости. Для ее использования нужно собрать пылесос, как для влажной уборки. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем жидкости. Этот режим пригодится, если вы что-то разлили, а в экстренной ситуации даже поможет спасти квартиру от потопа!
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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