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Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555

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Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 890 руб. 
Начислим 575 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555
35 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
53х50х39
Вес, кг.
10

Описание товара Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555

Невероятно мощный и стильный помощник в доме станет незаменимой вещью для уборки в вашем доме.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Описание
Невероятно мощный и стильный помощник в доме станет незаменимой вещью для уборки в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas 786-555 DryBOX + AquaBOX Parkett 786-555 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 35890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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