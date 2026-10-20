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Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)

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Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 1
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 2
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 3
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 4
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 5
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 6
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 7
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 8
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 9
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 10
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 11
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 12
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 13
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 14
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 15
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 16
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 17
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 18
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 19
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 20
Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос, документация
Цвет
серый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
280
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 1
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 2
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 3
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 4
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 5
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 6
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 7
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 8
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 9
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 10
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 11
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 12
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 13
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 14
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 15
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 16
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 17
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 18
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 19
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 20
  • Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 590 руб. 
В наличии
Код товара: 752883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)
41 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос, документация
Цвет
серый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Регулятор мощности
на корпусе и ручке
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
защита от перегрузки (автоматический предохранитель)
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания, Вт
280
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)

Вертикальный пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 сочетает удобство и мощность для эффективной уборки сухих и влажных загрязнений. Мощность всасывания 280 Вт гарантирует качественную очистку ковров и твердых полов. Контейнер для пыли объемом 0. 65 литра легко опустошается и не требует замены мешков, что экономит время и средства. Аккумулятор позволяет убирать без проводов до 85 минут, обеспечивая свободу перемещения по дому. Встроенный LED-дисплей показывает режим работы, уровень заряда и заполнение пылесборника для удобного контроля. Турборежим помогает справляться с сильными загрязнениями. В комплекте восемь насадок, включая щетку для животных и мини турбощетку с УФ. Регулировка мощности на корпусе и ручке быстро адаптирует работу пылесоса под разные задачи и поверхности. Фильтры HEPA и циклонный фильтр задерживают мелкие частицы пыли, улучшая качество воздуха в помещении. Съемный ручной пылесос и гибкий шланг расширяют возможности уборки труднодоступных мест и мебели.

Отзывы о товаре Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос, документация
Цвет
серый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Регулятор мощности
на корпусе и ручке
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
защита от перегрузки (автоматический предохранитель)
Потребляемая мощность, Вт
800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
280
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 сочетает удобство и мощность для эффективной уборки сухих и влажных загрязнений. Мощность всасывания 280 Вт гарантирует качественную очистку ковров и твердых полов. Контейнер для пыли объемом 0. 65 литра легко опустошается и не требует замены мешков, что экономит время и средства. Аккумулятор позволяет убирать без проводов до 85 минут, обеспечивая свободу перемещения по дому. Встроенный LED-дисплей показывает режим работы, уровень заряда и заполнение пылесборника для удобного контроля. Турборежим помогает справляться с сильными загрязнениями. В комплекте восемь насадок, включая щетку для животных и мини турбощетку с УФ. Регулировка мощности на корпусе и ручке быстро адаптирует работу пылесоса под разные задачи и поверхности. Фильтры HEPA и циклонный фильтр задерживают мелкие частицы пыли, улучшая качество воздуха в помещении. Съемный ручной пылесос и гибкий шланг расширяют возможности уборки труднодоступных мест и мебели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка) - этот товар вы можете купить по цене 41590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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