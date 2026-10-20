Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Уровень шума, дБ
81
Мощность всасывания, Вт
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 970 руб.
В наличии
Код товара: 752889
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5
Описание товара Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л
Влажная уборка, сухая, питание от сети, потребляемая мощность 1700 Вт, пылесборник аквафильтр, телескопическая трубка, материал металл, вертикальная парковка, автосматывание сетевого шнура, вес 8 кг.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Влажная уборка, сухая, питание от сети, потребляемая мощность 1700 Вт, пылесборник аквафильтр, телескопическая трубка, материал металл, вертикальная парковка, автосматывание сетевого шнура, вес 8 кг.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - этот товар вы можете купить по цене 30970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л