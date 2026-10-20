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Пылесос Thomas Aqua Pet & Family купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Thomas Aqua Pet & Family

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Пылесос Thomas Aqua Pet &amp; Family - фото 1
Пылесос Thomas Aqua Pet &amp; Family - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas Aqua Pet &amp; Family - фото 1
  • Пылесос Thomas Aqua Pet &amp; Family - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 140 руб. 
Начислим 531 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 199616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пылесос Thomas Aqua Pet & Family
33 140 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
55х49х40
Вес, кг.
12.8

Описание товара Пылесос Thomas Aqua Pet & Family

Яркий многоцветный пылесос Thomas Pet &amp;amp;amp; Family поможет очистить квартиру, облегчая уборку, которую он позволяет делать и влажной, а не только сухой, как большинство его собратьев. Мощный TThomas Pet &amp;amp;amp; Family с мешком и аквафильтром обладает мощностью в 1700 Вт, благодаря чему эффективно справляется с удалением загрязнений.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas Aqua Pet & Family




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Описание
Яркий многоцветный пылесос Thomas Pet &amp;amp;amp; Family поможет очистить квартиру, облегчая уборку, которую он позволяет делать и влажной, а не только сухой, как большинство его собратьев. Мощный TThomas Pet &amp;amp;amp; Family с мешком и аквафильтром обладает мощностью в 1700 Вт, благодаря чему эффективно справляется с удалением загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas Aqua Pet & Family - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 33140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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