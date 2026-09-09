Коммутатор TP-Link TL-SG105
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
Порты
5 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьёмами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
100х98х25
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
431
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105
Соедините между собой ваши компьютеры, игровые приставки и другие цифровые устройства с помощью коммутатора TP-LINK TL-SG105 и откройте новые возможности домашней сети: обменивайтесь фотографиями, музыкой и документами, играйте в сетевые игры, совместно используйте принтер и существующее подключение к Интернету. Коммутатор TL-SG105 обеспечивает соединение сетевых устройств на расстоянии, использует приоритетные порты для сетевых игр, при передаче аудио и видео по сети. Во время пиковой загрузки сети они будут обслуживаться в первую очередь. Встроенные средства управления потоком, отличные возможности самонастройки и высокая надежность позволяют минимизировать затраты на инсталляцию и поддержание сети в рабочем состоянии.
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Теги товара: Коммутаторы 5 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
Порты
5 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьёмами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
100х98х25
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Соедините между собой ваши компьютеры, игровые приставки и другие цифровые устройства с помощью коммутатора TP-LINK TL-SG105 и откройте новые возможности домашней сети: обменивайтесь фотографиями, музыкой и документами, играйте в сетевые игры, совместно используйте принтер и существующее подключение к Интернету. Коммутатор TL-SG105 обеспечивает соединение сетевых устройств на расстоянии, использует приоритетные порты для сетевых игр, при передаче аудио и видео по сети. Во время пиковой загрузки сети они будут обслуживаться в первую очередь. Встроенные средства управления потоком, отличные возможности самонастройки и высокая надежность позволяют минимизировать затраты на инсталляцию и поддержание сети в рабочем состоянии.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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