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Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой

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Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 1
Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 2
Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 3
Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
  • Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 1
  • Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 2
  • Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 3
  • Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196695
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Размеры в упаковке, см
51х40х33
Вес, кг.
5

Описание товара Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой

В данной модели действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. У данной модели плотно прилегающая и фиксируемая крышка.

Отзывы о товаре Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Описание
В данной модели действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. У данной модели плотно прилегающая и фиксируемая крышка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автохолодильник Starwind CF-132 32л 48Вт серый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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