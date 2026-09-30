Автоакустика JVC CS-J510X

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195829
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С помощью коаксиальной акустической системы JVC CS-J510XU, мощность которой приравнивается к 250 Вт, можно сделать свою жизнь более комфортной. Данная 2-полосная система комплектуется двумя долговечными динамиками, диаметры которых составляют 13 см. Материалом, из которого произведены диффузоры динамиков, является высококачественная слюда. Приобрести такое многофункциональное изделие можно уже сейчас. JVC CS-J510XU воспроизводит музыку в широком частотном диапазоне, начиная от 40 Гц и заканчивая 20000 Гц. Чувствительность данной системы составляет 91 дБ, благодаря чему ее владелец сможет насладиться качественным воспроизведением любой музыки.
С помощью коаксиальной акустической системы JVC CS-J510XU, мощность которой приравнивается к 250 Вт, можно сделать свою жизнь более комфортной. Данная 2-полосная система комплектуется двумя долговечными динамиками, диаметры которых составляют 13 см. Материалом, из которого произведены диффузоры динамиков, является высококачественная слюда. Приобрести такое многофункциональное изделие можно уже сейчас. JVC CS-J510XU воспроизводит музыку в широком частотном диапазоне, начиная от 40 Гц и заканчивая 20000 Гц. Чувствительность данной системы составляет 91 дБ, благодаря чему ее владелец сможет насладиться качественным воспроизведением любой музыки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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