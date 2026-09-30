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Автоакустика JVC CS-J510X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика JVC CS-J510X

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Автоакустика JVC CS-J510X - фото 1
Автоакустика JVC CS-J510X - фото 2
Автоакустика JVC CS-J510X - фото 3
Автоакустика JVC CS-J510X - фото 4
Автоакустика JVC CS-J510X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика JVC CS-J510X - фото 1
  • Автоакустика JVC CS-J510X - фото 2
  • Автоакустика JVC CS-J510X - фото 3
  • Автоакустика JVC CS-J510X - фото 4
  • Автоакустика JVC CS-J510X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195829
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Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
26х15х7
Вес, г.
900

Описание товара Автоакустика JVC CS-J510X

С помощью коаксиальной акустической системы JVC CS-J510XU, мощность которой приравнивается к 250 Вт, можно сделать свою жизнь более комфортной. Данная 2-полосная система комплектуется двумя долговечными динамиками, диаметры которых составляют 13 см. Материалом, из которого произведены диффузоры динамиков, является высококачественная слюда. Приобрести такое многофункциональное изделие можно уже сейчас. JVC CS-J510XU воспроизводит музыку в широком частотном диапазоне, начиная от 40 Гц и заканчивая 20000 Гц. Чувствительность данной системы составляет 91 дБ, благодаря чему ее владелец сможет насладиться качественным воспроизведением любой музыки.

Отзывы о товаре Автоакустика JVC CS-J510X




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Описание
С помощью коаксиальной акустической системы JVC CS-J510XU, мощность которой приравнивается к 250 Вт, можно сделать свою жизнь более комфортной. Данная 2-полосная система комплектуется двумя долговечными динамиками, диаметры которых составляют 13 см. Материалом, из которого произведены диффузоры динамиков, является высококачественная слюда. Приобрести такое многофункциональное изделие можно уже сейчас. JVC CS-J510XU воспроизводит музыку в широком частотном диапазоне, начиная от 40 Гц и заканчивая 20000 Гц. Чувствительность данной системы составляет 91 дБ, благодаря чему ее владелец сможет насладиться качественным воспроизведением любой музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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