Автоакустика Infinity REF-9633IX
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195814
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х29х13
Вес, г.
400
Описание товара Автоакустика Infinity REF-9633IX
Колонки Infinity Reference предназначены для воспроизведения звука с подписью Infinity в большое количество транспортных средств. Они имеют передовые edge-driven текстильные твитеры для гладких и четких верхних нот, и более крупные модели ВЧ-динамиков с регулируемым уровнем выходного сигнала для оптимизации в зависимости от места установки.
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Колонки Infinity Reference предназначены для воспроизведения звука с подписью Infinity в большое количество транспортных средств. Они имеют передовые edge-driven текстильные твитеры для гладких и четких верхних нот, и более крупные модели ВЧ-динамиков с регулируемым уровнем выходного сигнала для оптимизации в зависимости от места установки.
Достоинства:
Низкие искажения на басах, долбит чётко и правильно. Добротный твитер, высокие частоты воспроизводятся замечательно.
Недостатки:
На мой взгляд несколько повышены искажения в среднем диапазоне частот.
Комментарий:
Купил данные блины назад в "классику", помучался с вырезанием задней полки, но оно того стоило! Даже без усилка играют отлично! Самое галвное, что эти колонки не гудят, а дают чёткий, сочный бас, да к тому же и в другом частотном диапазоне очень хорошо справляются с любыми композициями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Infinity REF-9633IX
Достоинства:
Низкие искажения на басах, долбит чётко и правильно. Добротный твитер, высокие частоты воспроизводятся замечательно.
Недостатки:
На мой взгляд несколько повышены искажения в среднем диапазоне частот.
Комментарий:
Купил данные блины назад в "классику", помучался с вырезанием задней полки, но оно того стоило! Даже без усилка играют отлично! Самое галвное, что эти колонки не гудят, а дают чёткий, сочный бас, да к тому же и в другом частотном диапазоне очень хорошо справляются с любыми композициями.